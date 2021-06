Duas semanas após feriado, BH registra menor ocupação das UTIs em 111 dias

População de BH durante o feriado de Corpus Christi: projetada alta nos indicadores da pandemia ainda não aconteceu (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 05/06/2021)

A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 caiu novamente em BH nesta quinta (17/6) e se aproximou de deixar a zona crítica da escala de risco. O indicador marca 72,4%, a menor taxa desde 26 de fevereiro.

A redução ocorre justamente no boletim em que uma alta dos parâmetros era esperada. Nesta quinta, completam-se duas semanas – a janela de infecção do novo coronavírus – desde o início doprolongado de Corpus Christi.

As aglomerações e viagens do período poderiam causar um aumento na ocupação dos leitos, mas não é observado até o momento.



Outra estatística em queda neste boletim mais recente é a transmissão do coronavírus: de 0,92 para 0,91 – a menor em 59 dias.

Dessa maneira, o chamado fator RT permanece na zona controlada da escala de risco. No patamar atual, 91 pessoas são infectadas em BH, em média, a cada 100 diagnósticos de COVID-19.



Por outro lado, a taxa de uso das enfermarias para pacientes com a virose sofreu leve alta nesta quinta: de 52,3% para 53,9%.



Ainda assim, o dado continua no nível intermediário, entre 50 e 70 pontos porcentuais. Isso vem sendo registrado desde 12 de abril em BH.

Casos e mortes



Mais 35 mortes e 1.568 casos confirmados da doença entraram para o boletim nesta quinta. Agora, BH soma 226.544 diagnósticos: 5.522 vidas perdidas, 7.349 pacientes em acompanhamento e 213.673 recuperados.



Em junho, a capital mineira soma 422 óbitos e 21.754 casos confirmados da doença.

Vacinação



Belo Horizonte ultrapassou a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas contra a COVID-19 com a primeira dose nesta quinta. Outras 413.365 receberam a segunda.



Portanto, a capital mineira vacinou 49,3% do seu público-alvo com a primeira injeção. Por outro lado, 20,3% desse mesmo contingente completou o esquema vacinal.



Segundo números da prefeitura, 60.169 profissionais da educação tomaram a primeira dose do imunizante.



Além deles, 185.668 trabalhadores da saúde, 17.772 servidores da segurança pública, 463.977 idosos acima de 60 anos e 188.490 pessoas do grupo de risco, gestantes e puérperas receberam a injeção.



A população entre 55 e 59 representa 57.998 vacinados. Outros grupos, como os garis e os motoristas de ônibus, receberam 30.158 injeções de primeira dose.



A cidade recebeu 1.691.345 imunizantes para se proteger da COVID-19 até este boletim: 808.565 da CoronaVac (Sinovac/Butantan), 710.676 da AstraZeneca (Oxford/Fiocruz) e 172.104 da Comirnaty (Pfizer).

