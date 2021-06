COVID-19: Minas recebe mais 508 mil doses de vacinas nesta sexta (18/6)

Mais vacinas chegarão no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na manhã desta sexta-feira (foto: BH Airport/ divulgação ) receberá mais uma remessa de vacinas contra a COVID-19 nesta sexta-feira (18/6). O 25º lote, contendo 508.170 doses, chegará ao estado para dar continuidade à imunização dos grupos prioritários.





COVID-19 em Minas

1.714.057 pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia e 43.814 morreram. Minas confirmou 8.924 casos e 255 mortes por COVID-19 em 24 horas . De acordo com o boletim epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG),foram contaminadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia e





A média móvel de morte, por data de notificação, voltou a subir. Nesta quinta, a média é de 214 mortes em um dia. Em 4 de junho, era de 199.



Em duas semanas, foi registrado aumento de 7,5%, o que indica estabilidade.





A média móvel de casos é 7.997 confirmações de COVID-19 em um dia. Há duas semanas, era de 7.957, portanto, neste período, foi registrado aumento de 0,5%.



Embora a média de transmissão esteja estabilizada, o número de casos se mantém em patamar elevado. (Com informações de Márcia Maria Cruz)

As 235.170 doses dae as 273.000 doses dachegam pela manhã no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.De lá, serão encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) para, então, serem distribuídas às 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs).