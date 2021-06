COVID-19: BH vacina grávidas sem comorbidades a partir desta quinta (17/6)

Gestantes e puérperas são vacinadas com doses da Pfizer (foto: Pixabay/Reprodução)

Para receber as doses, as gestantes e puérperas devem seguir os seguintes critérios:

Gestantes e puérperas com comorbidades

Mulheres a partir da 29ª semana gestacional -- sem comorbidades e puérperas - mulheres até 45 dias após o parto, independentemente da evolução da gestação -, também sem comorbidades, serão vacinadas contra a-19 em Belo Horizonte a partir desta quinta-feira (17/6).Para se vacinar, o público precisa apresentar a. A vacinação será realizada nesta quinta e sexta-feira, 17 e 18 de junho. O grupo será vacinado com doses daSegundo a administração municipal, à medida que a prefeitura for recebendo novas remessas de vacinas contra a COVID - Pfizer ou Coronavac - , outros grupos de gestantes sem comorbidades serão imunizados.- Ser cidadã residente de Belo Horizonte;- Apresentar documento de identificação com foto;- Não ter recebido vacina contra a COVID-19;- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;- Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.Além de cumprir as orientações acima citadas e apresentar a prescrição médica, as gestantes sem comorbidade – a partir da 29ª semana – deverão apresentar um documento que, como carteira de acompanhamento da gestante/oumédico.Já a puérpera deve apresentarde nascimento ou óbito.O horário de funcionamento dos pontos de vacinação será das 7h30 às 16h30 para pontos fixos e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.Os locais de vacinação serão disponibilizados ainda esta tarde no portal da Prefeitura.A vacinação de gestantes com comorbidades (independentemente do período gestacional) e puérperas também com comorbidades segue em andamento em Belo Horizonte. Os locais e horários de vacinação também estão disponíveis no site."É importante esclarecer que os usuários devem ficar atentos aos locais de vacinação, já que por questões de logística os pontos são alterados frequentemente", informou a PBH.