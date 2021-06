Lactantes pressionam por inclusão em calendário de vacina contra a COVID-19

Governo de Minas planeja imunizar toda população acima dos 18 anos até outubro com a primeira dose (foto: Reprodução/Google Street View)

Após ser cobrado pela Prefeitura de BH para repassar mais doses de vacinas contra a COVID-19, o governo de Minas Gerais recebe pressão, também, das lactantes. A gestão de Romeu Zema (Novo) chegou a anunciar a inclusão do grupo na próxima etapa de imunização, mas recuou.

A exclusão dasbeneficiando somente as puérperas (mães que deram à luz recentemente) e gestantes no público-alvo de vacinação gerou reações desse grupo. Páginas nas redes sociais foram criadas para cobrar o governo.

“Causa-nos estranheza, após postagem na própria página do governador Romeu Zema, a publicação, no site da Secretaria de Saúde, de novo texto que exclui as lactantes da previsão de vacinação”, escreveu no Instagram a página Lactantes pela Vacina MG.

Em nota, a Saúde estadual informou que “a expectativa é de que as lactantes passem a integrar o grupo prioritário para receber a vacina contra COVID-19 após aprovação de nota técnica com essa determinação”.

De acordo com a pasta, uma reunião sobre o tema “está prevista para acontecer ainda nesta semana”.

Secretário se pronuncia



O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, afirmou que para a inclusão das lactantes, será necessário a publicação de uma nota técnica da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), o que deve ocorrer na próxima semana. Ele deu detalhes sobre a questão em coletiva na manhã desta terça (15/6).

"Isso deve ocorrer esta semana para que as lactantes sejam também deliberadas como grupo prioritário. Essa deliberação ainda faltava a nota técnica da equipe da técnica da secretaria para corroborar então esta discussão, e foi deixado para esta semana esta discussão, que tudo indica também será deliberado que lactante também é um grupo prioritário", afirmou.

Nesta terça, além de receber cobranças da PBH, a administração estadual anunciou um calendário para imunização de toda população acima dos 18 anos até outubro. Esse cronograma prevê apenas a primeira dose até a data.

Até o momento, Minas Gerais imunizou 5,5 milhões de pessoas com a primeira dose (25,87% de cobertura) e 2,5 milhões com a segunda (12,07%).