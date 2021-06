BH contabiliza 30 mortes em 24h por COVID e tem leve queda nos indicadores

Belo Horizonte avançou na vacinação, com a aplicação de mais de 1 milhão primeiras doses (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Belo Horizonte seguiu a tendência de leve queda dos últimos dias nos indicadores de COVID-19. A taxa de ocupação das UTIs caiu de 74,5% para 74,1%, enquanto o percentual de enfermarias ocupadas reduziu de 53,2% para 52,3%.

O número médio de transmissão por infectado (fator rt) está atualmente em 0,92, o que significa que 100 pessoas são capazes de contaminar outras 92. O índice de isolamento social da capital é de 43,2%, com dados de segunda-feira (14/6).

(foto: Reprodução/PBH)

A capital registrou 30 mortes pela doença nas últimas 24 horas, caindo o patamar desde o balanço divulgado nesta terça-feira (15/6), quando foram notificadas 50 vidas perdidas. Foram 224.976 casos confirmados, dos quais 212.401 se recuperaram e 7.088 ainda estão sob acompanhamento.

Dos óbitos, 2.955 são homens e 2.532, mulheres. A faixa etária mais atingida pela COVID-19 é a de maiores de 60 anos, com 4.366 mortes desde o início da pandemia. O coronavírus também matou 953 pessoas de 40 a 59 anos e 162 de 20 a 39 anos.





Foram registradas uma morte de 15 a 19 anos, um de 14 a 10 anos e quatro de 1 a 4 anos.





Com relação à taxa de UTIs, a ocupação maior é registrada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que tem 79,6% dos 579 leitos de COVID usados por pacientes internados. Na rede suplementar, a porcentagem de ocupação dos 452 leitos é de 67%.





Diferentemente das UTIs, as enfermarias dos hospitais particulares estão mais cheias, com 56,5% de ocupação dos 770 leitos disponíveis. Nos públicos, 49,8% dos 1.260 foram preenchidos por internados.

Vacinação





Belo Horizonte completou nesta quarta-feira 1.000.819 pessoas que receberam a primeira dose da vacina. O número de indivíduos devidamente imunizados com a segunda dose é de 412.889. Foram destinadas 1.691.345 doses à capital mineira.





Mais de 470 mil pessoas receberam a primeira dose da AstraZeneca, enquanto quase 64 mil tomaram a dose de reforço. O município gradativamente vai equilibrando o percentual de pessoas que tomaram as doses da chinesa CoronaVac: 386.424 receberam a primeira vacina, enquanto 348.912 foram imunizadas com as duas.





Outras 142.726 receberam as doses da Pfizer. Ainda não há previsão para aplicação da dose extra.