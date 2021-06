COVID-19: vacinação de 53 a 55 anos continua sem previsão em BH

PBH reclama ter recebido menos doses de vacinas do que o usual na última remessa distribuída pelo Estado (foto: Pixabay/ Reprodução)

Desde a identificação do vírus Sars-CoV2, no começo de 2020, a lista de sintomas da COVID-19 sofreu várias alterações. Como o vírus se comporta de forma diferente de outros tipos de coronavírus, pessoas infectadas apresentam sintomas diferentes. E, durante o avanço da pesquisa da doença, muitas manifestações foram identificadas pelos cientistas.

entre ade Belo Horizonte e odeem relação ao envio de doses dacontra a-19, que atrasa a campanha de imunização da capital, continua. A Secretaria Municipal e Saúde informou que é "imprescindível' que novas remessas de vacinas sejam entregues a BH para a ampliação dos grupos a serem vacinados.Ainda segundo a administração municipal, devido à redução na remessa de doses recebidas, os locais de vacinação foram reduzidos desde quarta-feira (16/6). O impasse se refletiu na vacinação no posto drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) nessa quarta-feira. Quem foi até lá recebeu a informação de que não haveria imunização.A Secretaria Municipal de Saúde informou que as faixas etárias previstas para serem imunizadas com as 50 mil doses da vacina que não vieram no último lote são as de. A aplicação seria iniciada nesta semana."A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que as vacinas são distribuídas pelo Ministério da Saúde aos estados que, por sua vez, repassam as doses aos municípios", informou por meio de nota nesta quinta-feira (17/6).Ainda de acordo com a pasta, a "prefeitura reafirma a disponibilidade de pessoal e de todos os insumos necessários para a imediata continuidade do processo".Já a(SES-MG) esclarece que não há uma autonomia da pasta de forma unilateral em definir o quantitativo de doses que será distribuído para cada município."Essa definição é realizada pelo. No caso das doses referentes ao grupo de comorbidades, a adequação do número de doses enviadas aos municípios não foi uma decisão da SES-MG e sim discutida e aprovada em colegiado, tanto no Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES), quanto na Comissão Intergestores Bipartite (CIB-MG)", disse.Segundo a secretaria, o objetivo foi equilibrar o quantitativo de doses enviadas de forma que se aproximem ao máximo possível da realidade de cada município.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia