Impasse no envio de vacinas atrasa imunização de pessoas de 53 a 55 anos

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que as faixas etárias previstas para serem imunizadas com as 50 mil doses da vacina são as de 55 a 53 anos. A vacinação seria iniciada nesta semana.









"Não resta a menor dúvida de que isso foi por uso político da vacina. Me deixa indignado o fato de usarem a vacina – e a pandemia – como motivo de política. Fazer aglomeração para inaugurar hospital, tudo bem. É um critério político. Uma maneira de fazer política. Inaugurar e asfaltar estradas, tudo bem. Agora, usar a vacina para isso? Fico indignado", reclamou Jackson durante coletiva de imprensa.





No grupo que foi vacinado por idade, foram aplicadas, até 15 de junho, 55.859 doses para pessoas com idades entre 56 e 59 anos. No total, a capital vacinou 48,9% do público-alvo, pessoas com mais de 18 anos. De acordo com a SMS, a meta é vacinar 2.037.913 pessoas. A segunda dose foi aplicada em 20,2%.





A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, mas, até o momento, ainda não obteve uma resposta.