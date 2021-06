Itajubá vacina pessoas entre 55 e 59 anos sem comorbidades nesta terça (15)

A vacinação em Itajubá será das 8h às 16h e todos os postos recebem doações de alimentos para famílias carentes da cidade (foto: Prefeitura de Itajubá/Divulgação) A prefeitura de Itajubá anunciou que pessoas entre 55 e 59 anos sem comorbidades serão vacinadas contra a COVID-19 nesta terça-feira (15). Trabalhadores da educação de todos os níveis de ensino também serão contemplados, assim como pessoas com comorbidades ou deficiência permanente que ainda não se vacinaram.



De acordo com a prefeitura, só serão vacinadas as pessoas que se cadastraram no site da prefeitura e receberam a autorização com o QR CODE no e-mail ou WhatsApp cadastrado.



É obrigatório apresentar o QR CODE no dia da vacinação, seja em aparelho digital ou impresso, com um documento com foto (RG ou CNH).



Quem não possui aparelho digital e/ou não conseguiu imprimir a autorização deve procurar o posto de saúde mais próximo para retirar o QR Code impresso.

Cadastro de vacinação

O cadastro para trabalhadores da educação e população em geral está disponível desde 31 de maio no site da prefeitura.



Os grupos devem preencher o formulário on-line, basta inserir os dados pessoais e anexar os documentos solicitados. Quem não tem acesso à internet pode fazer o cadastro diretamente no posto de saúde.



No caso dos profissionais da educação, é necessário anexar documento pessoal com foto, cartão do SUS, comprovante de residência e documento que comprove vínculo empregatício com uma instituição de educação localizada em Itajubá (contracheque ou carteira de trabalho).



Já a população em geral deve inserir um documento pessoal com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.

Vacinação em Itajubá

O município já recebeu 27.958 doses de vacinas contra a COVID-19 para aplicação da primeira dose e 16.723 para a segunda dose.



Desde o dia 20 de janeiro, quando a vacinação começou em Itajubá, 26.361 pessoas foram vacinadas. Os dados foram atualizados nesta segunda-feira (14).



Vale destacar, no entanto, que o vacinômetro ainda não contabiliza a nova remessa enviada pelo governo de Minas.



De acordo com planilha divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Itajubá receberá 1.368 doses da Pfizer e 3.080 da AstraZeneca.