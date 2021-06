COVID-19: Zema recebe primeira dose de vacina nesta terça-feira (15), em BH

Aos 56 anos, Romeu Zema será vacinado em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O governador de Minas Gerais,(Novo), vai tomar a primeira dose dana manhã desta terça-feira (15/6), em. O chefe do poder Executivo estadual será contemplado com um imunizante em um posto de saúde localizado na Pampulha.Aos 56 anos, Zema receberá a injeção seguindo a escala etária estabelecida pela prefeitura da capital mineira. Na semana passada, a cidade vacinou cidadãos entre 56 e 59 anos. É nesse grupo, portanto, que o governador se encaixa.Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), 25,5% dos mineiros já receberam ao menos uma dose da vacina para conter a infecção viral . Dados da pasta apontam que 5.428.47 pessoas foram contempladas com a injeção inicial.Desse total, 2.542.292 já receberam a dose de reforço. Isso significa que 11,94% dos mineiros estão completamente imunizados.Na capital, 849.302 belo-horizontinos já receberam a primeira dose. O prefeito Alexandre(PSD), imunizado em abril , aguarda a segunda dose.A COVID-19 é uma, com os primeiros casos registrados na China no fim de 2019 , mas identificada como um novo tipo de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a OMS declarou a COVID-19 como pandemia