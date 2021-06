Projeto incentiva plantação de hortas em comunidades carentes

Horta implantada em Comunidades de Minas Gerais (foto: Milena do Carmo/Instituto Kairós/Divulgação) chamada “Quitanda Solidária”, que faz a doação de cestas de alimentos colhidos diretamente do produtor e incentiva a implantação de hortas nas comunidades carentes de Minas. A pandemia da COVID-19 provocou a perda de empregos e de renda de muitas famílias. Com isso, os índices de fome aumentaram no Brasil. Para tentar melhorar esta situação, o Instituto Kairós, entidade civil sem fins lucrativos, criou uma açãochamada “”, que faz ade cestas decolhidos diretamente doe incentiva a implantação denas comunidades carentes de Minas.

Entrega das cestas de alimentos doados as famílias de comunidades em Minas Gerais (foto: Instituto Kairós/Divulgação)



Tudo é produzido de forma sustentável, por pequenos produtores de Brumadinho, Nova Lima e região. Cada cesta contém no mínimo cinco quilos de alimentos, composta por oito a dez itens agroecológicos variados: verduras, legumes, frutas, temperos e tubérculos com capacidade para alimentar e suprir as necessidades nutricionais de quatro pessoas por uma semana.Tudo é produzido de forma sustentável, por pequenos produtores de Brumadinho, Nova Lima e região.

Colheita dos alimentos, plantados nas hortas das comunidades (foto: Milena do Carmo- Instituto Kairós/Divulgação)



“A principal função da ação é promover a soberania alimentar, que significa dar a possibilidade das comunidades gerarem seu próprio alimento, decidir o que querem comer, como vão produzir e o que querem consumir. Visto que é um direito de todos”, ressalta Rosana. De acordo com Rosana, este projeto, além de doar alimentos saudáveis para as famílias, ajuda também na criação da própria horta dentro das comunidades.“A principal função da ação é promover a soberania alimentar, que significa dar a possibilidade das comunidades gerarem seu próprio alimento, decidir o que querem comer, como vão produzir e o que querem consumir. Visto que é um direito de todos”, ressalta Rosana.

A primeira horta comunitária foi implantada no Bairro Água Limpa, em Itabirito, em parceria com o Projeto Socioeducativo C.A.B.A.L. Por lá, os moradores já começaram a colher seus próprios alimentos.

Rosana Oliveira Galdino, fundadora e presidente da C.A.B.A.L, diz que a horta mudou a vida das famílias, pois as pessoas estão aprendendo a plantar e comer melhor.



“O Instituto traz as mudas, leva a mão de obra ensinando, e a comunidade plantando. Acho lindo, porque entra também a terapia ocupacional, tem pessoas que fazem tratamentos psiquiátricos e, indo a horta, conseguem se distrair enquanto cuidam dos alimentos e ainda fazem amizades.”

Além de Itabirito, a ação é realizada também na comunidade de Várzea do Sítio, em Raposos, que recebe as cestas por meio do apoio da Casa de Gentil. Já em Belo Horizonte, a distribuição é feita no Aglomerado da Serra em parceria com a Associação Comunitária de Moradores da Vila Cafezal e do Centro Cultural Lá da Favelinha.

Em Brumadinho, elas são distribuídas no distrito de Casa Branca em parceria com a Associação Comunitária do Parque das Águas, em Piedade do Paraopeba, e para o Asilo Lar de Idosos Padre Vicente Assunção, na sede do município.



A ação está presente também em Nova Lima. No município, a distribuição é realizada em Macacos, pelo próprio Kairós, que tem sede na comunidade.

Rosana Bianchini conta que as doações das cestas são feitas de acordo com o dinheiro que arrecadam com as doações, através da plataforma do instituto. "Assim conseguimos comprar os alimentos dos produtores e distribuir nas comunidades.”





Uma única doação contribui para a alimentação saudável de famílias, o escoamento da colheita de pequenos produtores locais, a manutenção de práticas produtivas sustentáveis, autonomia das comunidades e o desenvolvimento local. Para quem desejar doar, o valor mínimo é R$25, que pode ser feito através do site , mas há também a opção para quem quiser se tornar um assinante e colaborar com doações mensais.Uma única doação contribui para a alimentação saudável de famílias, o escoamento da colheita de pequenos produtores locais, a manutenção de práticas produtivas sustentáveis, autonomia das comunidades e o desenvolvimento local.

“Quando as comunidades conseguem os locais para implantação das hortas, ganham autonomia para produzir o próprio alimento e, ao invés de doarmos as cestas, passamos a realizar semanalmente assessoria técnica para o cultivo agroflorestal. Com isto, conseguimos direcionar as doações para outras novas comunidades que estão necessitando dos alimentos dando oportunidade a mais famílias serem beneficiadas.”, explica a fundadora.



Nesta sexta-feira (11/6), o Instituto implantará mais uma horta, desta vez no Aglomerado da Serra, a partir das 8h. Também será realizada a doação de cestas para as famílias, até que os alimentos da nova horta começem a dar frutos e possam ser consumidos.









