Projeto arrecada mais de uma tonelada de alimentos para doação em BH

A Associação Amigos do BHem fez a doação na Comunidade do Taquaril, localizada na Região Leste de Belo Horizonte. A ação foi realizada na Casa do Hip Hop, contando com todos os protocolos de segurança sanitários contra a proliferação da COVID e com a ajuda da Associação de Moradores do Taquaril. Neste momento em que muitas famílias passam por grande dificuldades em função da pandemia de coronavírus, ma ação social que arrecadou mais de uma tonelada de alimentos levou nesta sexta-feira (28/5) uma dose de alívio à moradores em situações vulneráveis de BH ao distribuir cestas básicas.

"Nesta ação no Taquaril, serão doadas cestas básicas de alimentos não perecíveis para as famílias cadastradas no sistema da Associação da Comunidade. Podemos dizer que essa ação é a maior nestes nove anos de existência da associação, principalmente pelo atual cenário de pandemia da COVID-19, em que a fome cresceu muito", explica.

De acordo com Pollyanna, desde 2012 eles realizam ações uma vez por mês, mas com a alta demanda atual, é preciso fazer até três ações por mês. “Com o grande número de doações agora podemos ajudar até pessoas em situação de rua”, comemora.

Ela ressalta que todas as ações realizadas seguem os protocolos de segurança contra a COVID-19, sendo que os voluntários enviados para a entrega das cestas usam máscaras e álcool em gel. “São 70 voluntários cadastrados na Associação, mas nas entregas das cestas básicas são destinados cinco voluntários para não gerar aglomerações”.

A Amigos do BHem conta com apoio de empresas parceiras que fazem campanhas internas para arrecadar os alimentos que serão doados às famílias das comunidades. "Além destas empresas, pessoas físicas também podem realizar as doações, entrando em contato pelo site , instagram @amigosdobhem, telefone no número (31) 991856673, ou também fazendo doações por Pix, para ajudar na compra dos alimentos para a doação", finaliza Pollyanna.





