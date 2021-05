Grupo G10 Favelas distribui cestas básicas em Betim nesta quarta (26/5)

Kenedy Alessandro, coordenador estadual do G10 Favelas-MG e líder comunitário do Jardim Teresópolis, e Gilson Rodrigues, presidente nacional G10 Favelas (foto: Cristiano Oliveira/Divulgação) G10 Favelas realizou, nesta quarta-feira (26/5), às 7h, uma ação solidária no Bairro Jardim Teresópolis em Betim. A iniciativa contou com a participação do presidente nacional do grupo e do instituto parceiro. O Gruporealizou, nesta quarta-feira (26/5), às 7h, uma açãono Bairro Jardim Teresópolis em Betim. A iniciativa contou com ado presidente nacional do grupo e do instituto parceiro.



09:23 - 23/02/2021 Projeto Gentilezas para colorir volta a levar arte a lares de idosos em BH líderes e empreendedores de impacto social das favelas, que uniu forças em prol do desenvolvimento econômico e protagonismo das comunidades, visando o desenvolvimento econômico e social dessas áreas urbanas . O G10 Favelas teve início em Paraisópolis, São Paulo, e está presente em várias cidades e estados do país. Segundo a assessoria de imprensa do G10 favelas, eles são um Grupo de Liderança Comunitária que realiza ações sociais por comunidades de diversas regiões do Brasil. É um bloco dee empreendedores desocial das favelas, que uniu forças em prol do desenvolvimento econômico e protagonismo das comunidades, visando o desenvolvimento econômico e social dessas áreas. O G10 Favelas teve início em Paraisópolis, São Paulo, e está presente em várias cidades e estados do país.





Dentre estas ações sociais está a distribuição de kits alimentares básicos, e com o crescimento do projeto e o apoio de várias marcas parceiras, neste momento é possível distribuir cestas básicas completas para famílias em situação de vulnerabilidade social.





Famílias organizadas em filas com distanciamento e uso de máscara para receber sua cesta básica (foto: Cristiano Oliveira/Divulgação) A ação em Betim aconteceu no Campo do Bairro Jardim Teresópolis, e durou cerca de 50 minutos. O evento foi organizado para não gerar aglomerações e com poucas pessoas presentes, tendo apenas discurso do presidente do G10 Favelas, Gilson Rodrigues, e do presidente do Instituto Brasil 200, Gabriel Kanner, que é um dos apoiadores da ação social, além do parceiro que faz a doação dos alimentos das cestas básicas. Ainda segundo a assessoria, há 15 dias atrás (10/5), foi realizada outra ação de distribuição de cestas básicas em Betim.





As famílias são cadastradas previamente pelo 'Presidente de Rua', que são os voluntários responsáveis por 50 famílias cada. É uma iniciativa do G10 Favelas para formar líderes em aglomerados do país. Estes voluntários são registrados no sistema do G10 Favelas e divididos em um por cada rua do aglomerado, para realizar o cadastro das famílias.



O G10 Favelas, atua em Minas Gerais há mais de um ano, realizando diversos projetos e ações sociais nas comunidades do estado.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra