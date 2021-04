Projeto oferece oficinas de arte online para comunidade de BH

A Gestora conta que o Centro existe há seis anos e que as oficinas fazem parte do projeto desde a abertura do local. Antes da pandemia, eram apenas 16 oficinas, dadas de formapor professores voluntários do projeto no Aglomerado da Serra, e as aulas, que tinham duração de 1h30, eram disponibilizadas apenas para os moradores do aglomerado."Com a chegada da pandemia do COVID-19, tivemos que parar com as. Mas para as mamães não ficarem sem nenhuma atividade física por questões de saúde, iniciamos as oficinas online com as modalidades de pilates e bordado", explica Danny Mendes.Um personagem principal nesta história é a produtora executiva do Centro Cultural, Cysi dos Anjos de 29 anos, que ficapor organizar toda a execução das oficinas, tanto no formato presencial quanto online.Em entrevista ao, Cysi conta que 'uma importante conquista para o Centro Cultural foi ter conseguido se inscrever no edital da Lei Aldir Blanc Estadual, e conseguir o apoio deles principalmente de forma financeira, para poder desenvolver estas oficinas em formato online.'A produtora completa, dizendo que, 'com este apoio, além de conseguir dar as oficinas, estamos conseguindo remunerar os professores que são voluntários a bastante tempo, podendo assim ajudá-los também.Questionada sobre quais asencontradas neste novo projeto, Cysi conta que 'é atender a todas as pessoas da comunidade que antes já faziam as oficinas de forma, isso se deve ao fato de que nem todo mundo do aglomerado tem acesso a tecnologia, e com isso tem uma grande evasão de pessoas das oficinas.'"As oficinas serão disponibilizadas no canal do Centro Cultural no Youtube, e outras pessoas além do aglomerado, como o pessoal do asfalto, vão poder assistir a essas oficinas também', relata Cysi dos Anjos.