Polícia Militar entrega cestas básicas a famílias carentes em Pará de Minas

Entrega de cestas básicas da Campanha Solidária da PM, em Pará de Minas (foto: Policia Militar/Divulgação)

A Polícia Militar e voluntários de entidades parceiras entregaram 85 cestas básicas a famílias afetadas pelo isolamento social de prevenção à pandemia de COVID-19, nesse domingo (23/5), no Bairro Cecília Meireles e em outras localidades próximas, em Pará de Minas.

No início de abril, na primeira fase da campanha, a PM e parceiros já haviam entregado cerca de 250 cestas e 350 caixas de bombons para as famílias necessitadas. Posteriormente, foram sendo realizadas outras entregas gradativas, à medida que novos donativos foram arrecadados.

As ações fazem parte da Campanha Solidária, realizada em todo o Centro-Oeste mineiro pela 7ª Região da Polícia Militar, sediada em Divinópolis, com a Associação Feminina de Assistência Social e Cultura, ligada à Polícia Militar.

De acordo com a PM, a Campanha Solidária vai continuar de maneira gradativa, para tentar alcançar mais famílias. Já foram arrecadadas novas cestas e as entidades parceiras já estão se organizando para entregá-las.





Como ajudar

As doações podem ser feitas no quartel da PM, no Trevo da BR-262, Km 405, Bairro Serra Virgem, Pará de Minas. E também podes ser entregues diretamente às viaturas nas ruas.

Para serem contempladas, as famílias têm que estar cadastradas nas entidades parceiras, que já têm o costume de fazer essas doações.

A campanha contou com o apoio do Espaço Vanessa Ribeiro, Grupo São Miguel Arcanjo, Igreja Batista Nacional de Pará de Minas e Projeto Cestou, entre outras entidades. Também mobilizou policiais militares da 19ª Companhia PM Independente.