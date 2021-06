Secretário de Saúde considera 'confortável' índice de transmissão em BH

Secretário Jackson machado durante coletiva de imprensa na tarde desta quarta-feira (foto: Tulio Santos/EM/D.A press)

retorno das aulas presenciais do ensino fundamental e a ampliação dos horários de funcionamento de bares e restaurantes foram anunciados pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD) em entrevista coletiva nesta quarta-feira (9/6), na sede da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). O secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, disse que o índice dedeixa a cidade em um patamar “”.





Nesta quarta-feira (9/6), o indicador está em: em média, cada 100 doentes transmitem o vírus para outras 94 pessoas na capital mineira.“Lembrando que esse RT é a média dos últimos 7 dias, está muito confortável", disse o secretário. Nessa terça-feira (8/6), o índice era deO prefeito, porém, foi categórico. K alil alertou que pode fechar BH semana que vem se números voltarem a subir . "O isolamento édo povo. Semana que vem podemos fechar a cidade inteira. Precisávamos dos números de hoje para ver seessa decisão", disse o prefeito.

"Embora estejamos flexibilizando e a vacinação esteja avançando, é importante que continuemos usando máscara e praticando o distanciamento", alertou Jackson.

O infectologista Unaí Tupinambás avalia que a crise está ''bem controlada''. "Não é o fim da pandemia, tem uma luz no fim do túnel. Acredito que nosso Natal este ano vai ser bem mais feliz do que foi ano passado."