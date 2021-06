Emoção: BH vacina nesta quarta (09) pessoas de 57 anos sem comorbidade

Drive-thru de vacinação contra COVID-19 na UFMG (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) vacinação contra a COVID-19 avança para pessoas sem comorbidades em Belo Horizonte. Nesta quarta-feira (9/6), chegou a vez daqueles que completaram 57 anos até 30 de junho e que estão fora da lista de comorbidades.



No drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), uma fila de carros se formou logo cedo e, dentro de cada um, a alegria que não cabia no peito de poder vacinar.









Para ele, vacinar é uma felicidade ainda maior depois de passar pela perda de vários conhecidos e parentes. “Para mim é um sossego, eu fico até emocionado de estar aqui e poder passar por isso. Perdi amigos e primos para a doença”, lamentou.





A alegria de receber a vacina é em dose dupla para os gêmeos Vagner Ribeiro e Victor Ribeiro, de 57. “A gente tem que ficar livre o mais rápido possível desse vírus, é realmente um marco na nossa história vir aqui hoje juntos. Principalmente porque moramos com nossos pais e eles têm mais de 80 anos”, comemoraram.





A vacinação pela idade vai ser interrompida nesta quinta-feira (10/6) para dar a vez para motoristas do transporte coletivo municipal e cobradores, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além de funcionários do sistema metroferroviário. Já na sexta-feira (11/6), volta com a programação da idade para vacinar as pessoas com 56 anos completos até 30 de junho.

Confira os endereços dos 224 pontos distribuídos em Belo Horizonte para a vacinação contra COVID-19 no site de prefeitura





Confira o cronograma da semana:

Segunda-feira (7/6): 59 anos completos até 30 de junho





Terça-feira (8/6): 58 anos completos até 30 de junho





Quarta-feira (9/6): 57 anos completos até 30 de junho





Quinta-feira (10/6): motoristas do transporte coletivo municipal e cobradores, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, além de funcionários do sistema metroferroviário





Sexta-feira (11/6): 56 anos completos até 30 de junho





Sábado (12/6): caminhoneiros





Vacinômetro

De acordo com os indicadores divulgados pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a capital mineira conta com 44,6% de pessoas vacinadas com a primeira dose e outras 19,8% completaram o processo de vacinação com a segunda dose.