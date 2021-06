Visitantes elogiam medidas de segurança contra COVID-19 no Zoológico em BH

Famílias aproveitando o dia de sol para curtir o zoológico (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) feriado prolongado e o tempo estável sem chuvas em Belo Horizonte, as famílias foram visitar o zoológico da cidade, que ficou fechado por um mês desde o último decreto da prefeitura e foi reaberto em 24 de abril. Com oprolongado e o tempo estável sem chuvas em Belo Horizonte, as famílias foramda cidade, que ficou fechado por um mês desde o último decreto da prefeitura e foi reaberto em 24 de abril.

17:31 - 02/06/2021 Capitólio exigirá testes para ocupantes de ônibus durante feriado reabertura, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica vem promovendo a ampliação da capacidade de público máxima diária na Zoobotânica. Para isso, avalia-se semanalmente a adesão da população às medidas preventivas e também a evolução dos indicadores epidemiológicos monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde de BH. A capacidade diária de público atual na Zoobotânica é de 1.500 pessoas. De acordo com a Assessoria de Imprensa do Zoológico desde a, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica vem promovendo a ampliação da capacidade de público máxima diária na Zoobotânica. Para isso, avalia-se semanalmente a adesão da população às medidas preventivas e também a evolução dos indicadores epidemiológicos monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde de BH. A capacidade diária de público atual na Zoobotânica é de 1.500 pessoas.

Ronan Araújo e sua família visitando o local onde ficam as serpentes no zoológico (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Ronan Araújo, de 39 anos, engenheiro de Software, que passeava pelo local com sua família nesta sexta-feira (4/6), disse que achou o local vazio, as pessoas usavam máscaras e estava mantendo o distanciamento. “Nas atrações que tem vidros, sempre tinha álcool em gel para a gente poder usar, e conseguimos ver os animais sem aglomerar “, afirma o engenheiro.

Natan Ramos com sua esposa e filhos, curtindo a visita aos animais do zoológico sem aglomeração (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A mesma opinião teve o advogado Natan Ramos da Silva, de 39 anos, que tirou o dia para curtir as atrações do zoológico com a esposa e os filhos. “ Devido ao agendamento pela internet, o local estava com poucas pessoas, tinha aferição de temperatura na entrada e nos locais com vidro, álcool em gel, todos usavam máscaras e os funcionários estavam sempre de olho para não gerar aglomerações.” ressalta o Advogado.

O Zoológico informou que as medidas de segurança praticadas na Zoobotânica e nos parques são as mesmas já amplamente conhecidas pela população e recomendadas pela Secretaria Municipal de Saúde: uso obrigatório de máscara cobrindo nariz e boca (salvo quando estiver se alimentando) durante toda a permanência no espaço; manutenção de distanciamento social entre pessoas, higienização de mãos frequentemente com água e sabão ou álcool 70% (está sendo disponibilizado na portaria e banheiros da Zoobotânica).

Alguns espaços sem corrente de ar, como as estufas do Jardim Botânico e o Aquário do Rio São Francisco, ainda estão fechados ao público para visitação.



Já os outros ambientes abertos à vistação estão funcionando de quinta a domingo, das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h).





É necessário fazer o agendamento no sistema, pelo site da PBH, clicar no menu “agendamento de visitas”. Os ingressos são disponibilizados respeitando um cronograma:

Para as visitas de quinta-feira, os ingressos serão disponibilizados a partir das terças- feiras, entre 8h e 8h30, ficando disponíveis até esgotarem.

Para as visitas de sexta-feira, os ingressos serão disponibilizados a partir das quartas- feiras, entre 8h e 8h30, ficando disponíveis até esgotarem.

Para as visitas de sábados, os ingressos serão disponibilizados a partir das quintas- feiras, entre 8h e 8h30, ficando disponíveis até esgotarem.

Para as visitas de domingo, os ingressos serão disponibilizados a partir das sextas-feiras, entre 8h e 8h30, ficando disponíveis até esgotarem.

