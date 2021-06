Capitólio exigirá testes para ocupantes de ônibus durante feriado

Capitólio costuma receber centenas de turistas do interior de São Paulo e resolveu restringir normas no feriadão (foto: Acervo/ mic_fotos_aereas) A turística Capitólio, onde fica o balneário Escarpas do Lago, Região Sudoeste de Minas, reduziu em 50% o funcionamento de hospedagens e hotéis em razão do feriadão de Corpus Christi, por causa da pandemia.



A entrada de turistas não está proibida. Porém, deve seguir uma série de exigências previstas em decreto. Todos os passageiros dos ônibus, vans e micro-ônibus com turistas devem apresentar testes negativos para COVID-19, assim que chegarem ao município.





Capitólio está na onda vermelha do Minas Consciente e seguirá as normas nesta faixa de contágio. Além disso, editou um decreto com uma série de restrições. Junto da redução das acomodações em hospedagens e hotéis, o município mantém o Centro de Monitoramento e Prevenção ao COVID-19.



Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do município, Lucas Arantes, “o trabalho, coordenado voluntariamente pela primeira dama, está sendo feito desde o dia 20 de março, quando entramos na onda roxa do Minas Consciente. O programa tem três pilares fundamentais: fiscalização, monitoramento e sanitização. Com essas medidas, estamos conseguindo diminuir, e manter baixo, o número de casos positivos aqui na cidade” explica.



Ainda segundo Arantes, os atrativos turísticos devem reduzir as atividades pela metade. Já lanchas e veículos 4X4 poderão operar com 70% de sua capacidade.