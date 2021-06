Sexta-feira (4/6) de céu claro e sem chuvas em Minas Gerais

Vista do jardim da Praça da Liberdade em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Nesta sexta-feira (4/6), o céu fica claro a parcialmente nublado, com pequena queda na temperatura em todo o estado. Não há possibilidade de chuvas e a umidade do ar melhora na capital e na região do Triângulo Mineiro. Nesta sexta-feira (4/6), oficaa parcialmente nublado, com pequena queda na temperatura em todo o estado. Não há possibilidade de chuvas e ado ar melhora na capital e na região doMineiro.

09:03 - 01/06/2021 Minas Gerais terá mais pancadas de chuvas com trovoadas nesta terça (1/6) Inmet), identificou que em Belo Horizonte a menor temperatura foi registrada novamente nesta madrugada na estação meteorológica do Cercadinho, com 15,4 °C. Já a máxima tem uma pequena queda e não deve passar dos 27 °C nesta tarde. A umidade do ar em BH se mantém estável em 30% no período da tarde. O Instituto Nacional de Meteorologia (), identificou que em Belo Horizonte a menor temperatura foi registrada novamente nesta madrugada na estação meteorológica do Cercadinho, com 15,4 °C. Já a máxima tem uma pequena queda e não deve passar dos 27 °C nesta tarde. A umidade do ar em BH se mantém estável em 30% no período da tarde.

De acordo com Inmet, nas Regiões do Norte, Noroeste e Triângulo Mineiro, pode haver névoa seca devido às temperaturas elevadas, mas ocorre uma melhora na umidade do ar elevando a 25%, visto que nestas áreas a porcentagem de umidade vêm marcando índices abaixo de 20% em semanas anteriores.

A previsão é de céu claro com algumas nuvens e sem chance de chuvas para toda Minas Gerais.

A menor temperatura registrada nessa madrugada em Minas ocorreu em Maria da Fé, na Região Sul, com 7,8°C. A máxima será na Região do Triângulo e poderá chegar aos 33°C.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen