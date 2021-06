Polícia prende rapaz acusado de matar a namorada em Caratinga

Michely Batista foi assassinada com um tiro na cabeça, em Caratinga, na sexta-feira (28/5) (foto: Redes Sociais/Reprodução ) Policiais civis de Caratinga prenderam na noite de segunda-feira (31/5) o rapaz de 22 anos acusado de matar, na sexta-feira (28/5), a sua namorada, Michely Batista da Mata Sales, de 24, com um tiro na cabeça.



No dia do crime, policiais militares apuraram que o o casal namorava há dois meses. Michely rompeu o relacionamento e o rapaz, inconformado, atirou na cabeça da moça.

Na segunda-feira (31/5), familiares do rapaz acusado de matar Michely e seu advogado fizeram contato com a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga e negociaram sua apresentação na Delegacia de Ipanema.

O Delegado Alfredo Serrano, de Caratinga, disse que impôs condições para aceitar o pedido feito pela defesa do rapaz, e que a entrega da arma de fogo usada para cometer o crime fosse feita no momento do prisão.

Na apresentação à polícia, o rapaz não levou a arma de fogo e disse que a escondeu em uma localidade conhecida como Córrego Suiço, na zona rural de Caratinga.



Os investigadores da Polícia Civil de Ipanema acompanharam-no até o local apontado e recolheram a arma.

Preso, o rapaz contou ao delegado que conduz o inquérito policial que se desentendeu com sua namorada, Michely, porque ele suspeitava que estava sendo traído por ela. A prisão preventiva foi deferida pela Justiça.