Suspeitos de pelo menos 15 roubos a motoristas de aplicativos são presos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu três homens, de 19, 21 e 25 anos, e apreendeu um adolescente, de 15, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeitos de envolvimento em mais de 15contradeSegundo o delegado Roberto Veran, as investigações tiveram início há cerca de quatro meses. Foram identificadas 18 vítimas. As informações foram repassadas em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (1º/6).De acordo com as apurações da polícia, os suspeitos solicitavam viagens em aplicativos de transporte usando ode uma. “Quando o motorista ia para prestar o serviço, entravam dois indivíduos no veículo, um se sentava atrás e outro do lado. Com pouco tempo, eles anunciavam o roubo”, detalha o delegado.Os criminosos agiam de forma violentae com uso dede fogo. Em um dos crimes, de acordo com a PC, o suspeito solicitou à vítima que desligasse o veículo e, mesmo obedecendo aos comandos, ela recebeu sucessivas coronhadas na cabeça.Os suspeitos foram identificados e presos. Durante as apurações, conta o delegado, "um dos investigados veio a óbito. Ele faleceu em confronto com forças policiaisdurante crime de roubo a um motorista de aplicativo”.Ainda foram apreendidos 11 aparelhos, duasde fogo, duas máquinas de cartão e documentospertencentes às vítimas.