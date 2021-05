Motorista de aplicativo é assaltado e colocado no porta-malas

Motorista aceitou corrida perto da Igreja Matriz de Santa Luzia, na noite de segunda feira (17/5). Pouco tempo depois, foi assaltado (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







A polícia está à procura dos criminosos que assaltaram um motorista de aplicativo na noite dessa segunda-feira (17/5) em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime ocorreu pouco depois que uma passageira embarcou no carro. A mulher não foi localizada e ainda não se sabe se ela é vítima ou suspeita de envolvimento no caso.









Um dos homens se aproximou e colocou uma arma na cabeça dele enquanto o outro entrou no banco de trás, onde estava a passageira. O homem armado se sentou ao lado dele e o obrigou a seguir o carro branco em direção a Pinhões.





Em determinado ponto, ele teve que parar o carro para um dos assaltantes assumir a direção. Em seguida, a vítima foi trancada no porta-malas.





De acordo com a polícia, ele estava com um celular escondido na roupa e conseguiu mandar uma mensagem para o dono do carro que ele usava para trabalhar e contar o que estava acontecendo. Esse homem ligou para o 190 e deu a localização do veículo.





Algum tempo depois, ao perceber que o carro parou, o motorista esperou alguns instantes e conseguiu abrir o porta-malas por dentro. Ao sair, viu que estava em uma área isolada e o carro estava abandonado, com as portas abertas. Ele correu por uma estrada de terra até chegar a uma pista asfaltada, onde estava uma viatura. Eles estavam em Taquaraçu de Minas, a pelo menos 40 quilômetros de Santa Luzia.





A vítima levou os policiais até onde o carro estava. Os assaltantes levaram a carteira da vítima, R$ 200 em dinheiro e outro celular. Foi feito um rastreamento na região, mas até o encerramento da ocorrência ninguém havia sido preso.



O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Santa Luzia. No fim desta manhã (18/5), a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar o caso, sem dar detalhes.