Jovem assalta motorista de aplicativo e é preso pela polícia na Grande BH

Chevrolet Onix sedan de motorista de aplicativo: veículo foi recuperado cinco minutos após o roubo, segundo a PM (foto: Divulgação/Polícia Militar)

Um homem de 21 anos assaltou uma motorista de aplicativo de 37 na tarde deste sábado (22/5) em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar o prendeu minutos depois do crime.

O fato ocorreu na LMG-432, na altura do Bairro Nossa Fazenda. O jovem solicitou o carro por umde mobilidade e ameaçou a motorista com uma pistola falsa.

Segundo a PM, a mulher logo encostou e deixou o carro, um Chevrolet Onix sedan prata, ano 2020. Uma testemunha viu tudo e logo acionou a polícia.

Arma falsa apreendida pela PM em Neves (foto: Divulgação/Polícia Militar)

De acordo com o sargento Terley, que participou da ocorrência, os agentes adotaram a estratégia de cerco e bloqueio para interceptar o Onix. A prisão aconteceu cerca de cinco minutos depois do assalto.

“Ele desceu do carro com as mãos na cabeça e a arma na cintura. Não reagiu. Logo, vimos que a arma era um simulacro. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão de Neves”, contou.

A prisão aconteceu na Avenida São Judas Tadeu, no Bairro Santa Cecília. O jovem de 21 não tem passagens pela polícia, segundo o sargento. A mulher proprietária do veículo nada sofreu.

Segurança dos apps

Neste ano, lideranças dos motoristas de aplicativo têm se reunido com o governo de Minas Gerais para reforçar a segurança do serviço.

Os condutores pedem a criação de uma central de segurança. O objetivo é interligar os carros com a Polícia Militar e diminuir o número de ocorrências.

Em release divulgado à imprensa na ocasião, o governo informou que apresentou "uma lista de demandas às empresas de aplicativos de transporte que atuam no estado".

Entre essas demandas, o estado destacou o mapeamento de "zonas quentes". Dessa maneira, o motorista conseguiria saber em quais locais mais acontecem crimes.

A melhora no sistema de identificação de passageiros também é outra solicitação da gestão Romeu Zema (Novo).