Minas tem madrugadas geladas e baixa umidade no Norte nesta quinta (20/5)

Belo Horizonte amanheceu com céu claro nesta quinta (20/5) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) temperatura deve aumentar em Belo Horizonte. Já nesta quinta-feira (20/5), o clima deve ficar um pouco mais quente no período da tarde. Porém, a madrugada continua gelada.



09:09 - 17/05/2021 Frio e chuvas fracas atingem Minas nesta segunda-feira (17/5) máxima pode chegar aos 28 °C. A umidade do ar fica em torno de 30% no período de maior aquecimento.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de céu claro com algumas nuvens, e não há possibilidade de chuvas em nenhuma região do estado. Com o final de semana se aproximando, adeveem. Já nesta quinta-feira (20/5), o clima deve ficar um pouco mais quente no período da tarde. Porém, acontinuaNa capital mineira, os termômetros marcaram 12,8 °C no início da manhã, na estação meteorológica da Pampulha. Já apode chegar aos 28 °C. A umidade do ar fica em torno de 30% no período de maiorDe acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de céucom algumas nuvens, e não háde chuvas em nenhuma região do estado.





A menor temperatura foi em Monte Verde, distrito de Camanducaia, na Região Sul, com 3,4 °C. Já a máxima está prevista para a região Norte de Minas, que pode chegar a 35 °C, sendo considerada pelos meteorologistas uma das regiões que possui a menor taxa de umidade, devido às altas temperaturas, competindo apenas com o Triângulo Mineiro, onde nesta quinta a umidade do ar não deve passar dos 20%.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra