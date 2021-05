Apenas 22% do público-alvo se vacinaram contra gripe em BH

Pessoas que receberam a vacina contra COVID-19 precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias (foto: Pixabay/ reprodução)

Acamados

Cerca de 143 mil pessoas se vacinaram contra aem Belo Horizonte, o que representa 22% do atual grupo contemplado. A meta é imunizar 90% do. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (19/5) pela Secretaria Municipal de Saúde.De acordo com a pasta, Belo Horizonte recebeu cerca de 617 mil doses da vacina contra a gripe. Otem repassado as doses da vacina de forma escalonada.“Aé segura e eficaz,e a Secretaria Municipal de Saúde orienta que toda a população elegível se vacine. Ela protege contra o vírus influenza, que causa, muitas vezes, com quadros graves. Com a imunização, ocorre redução nas complicações e internações” explica o subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.A campanha segue em andamento. Podem receber a vacina nesta etapa: idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas e professores.Já os trabalhadores da saúde que atuam em hospitais (públicos, filantrópicos e privados), SAMU, centros de saúde e UPAs estão sendo vacinados nas próprias instituições.

Segundo a PBH, não será necessário realizar um novo cadastro para idosos acamados se vacinarem contra a gripe.



A Secretaria Municipal de Saúde utilizará o cadastro feito para a vacinação contra a COVID-19, e as equipes entrarão em contato para fazer o agendamento.



Por medida de segurança, pessoas que receberam a vacina contra o novo coronavírus precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a dose contra a gripe.