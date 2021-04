Baixa procura pela vacina contra a gripe acende alerta em BH

Vacina contra a gripe, neste primeiro momento, está sendo aplicada apenas em grupos prioritários (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)









“A vacina é segura e eficaz. Ela protege contra o vírus influenza, que causa doença respiratória, muitas vezes, com quadros graves. Com a imunização, ocorre redução nas complicações e internações. Nesta etapa, estão sendo vacinadas as crianças e, no momento em que as aulas presenciais estão sendo retomadas, a vacinação é fundamental para garantir a proteção contra a gripe”, explicou o subsecretário de Promoção e Vigilância à Saúde, Fabiano Pimenta.





Ainda segundo a PBH, a vacinação em crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde é realizada nos centros de saúde, no horário de rotina das salas de vacina, com exceção das Unidades 24h. Já a aplicação das doses para os profissionais de saúde de hospitais, UPAs e SAMU segue sendo realizada em cada instituição.





Os endereços dos centros de saúde e os horários estão disponíveis no portal da prefeitura





A PBH também explicou que, por medida de segurança, pessoas que receberam a vacina contra a COVID-19 precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a dose contra a gripe.

Com início em 12 de abril, a campanha de vacinação contra aemainda não decolou. De acordo com a prefeitura da capital mineira, apenas24 milpessoas foram até às unidades de saúde para serem imunizadas.A cidade recebeu, mas, neste primeiro momento, apenas crianças de seis meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias estão sendo vacinadas, além de gestantes, trabalhadores de saúde, entre outros.