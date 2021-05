BH passa a vacinar idosos e professores contra a gripe

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que seguirá as diretrizes do Ministério da Saúde. Assim, idosos poderão se imunizar nosda capital, com exceção das nove Unidades 24h e dos locais de vacinação para o público com comorbidades.Você pode conferir esses pontos no site da PBH

Ainda segundo a PBH, a campanha contra a gripe segue em andamento para os demais públicos:

O Ministério da Saúde está repassando as doses da vacina de forma escalonada.

Na capital mineira, além dos professores, a estimativa é que sejam cerca de 151 mil crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias; 22 mil gestantes; 3 mil puérperas e cerca de 105 mil trabalhadores da saúde atuando em hospitais, SAMU, Centros de Saúde e UPAs.



A meta da PBH é vacinar 90% do público.

Por medida de segurança, pessoas que receberam a vacina contra COVID-19 precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a dose contra gripe.



Locais de vacinação

A vacinação de professores, crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde é realizada nos centros de saúde, no horário de rotina das salas de vacina.



Já a aplicação das doses para os profissionais de saúde de hospitais, UPAs e SAMU segue sendo realizada em cada instituição.

Mesmo com o fim do prazo para imunização do público da primeira fase, a PBH ressalta que, a qualquer momento da campanha, os integrantes desses grupos podem procurar um dos centros de saúde da capital, com exceção das Unidades 24h e dos locais de vacinação do público com comorbidades.Os endereços dos centros de saúde e os horários estão disponíveis no portal da prefeitura. Confira aqui