Dupla suspeita de tentar matar seis pessoas é presa em Minas

Suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional em Nova Serrana (foto: Google Street View/Reprodução)



Cinco pessoas foram presas em Pitangui, Região Centro-Oeste de Minas, durante operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar de Minas Gerais. As prisões ocorreram durante cumprimento de mandado de prisão contra dois homens, de 18 e 22 anos, suspeitos de tentativa de homicídio contra seis pessoas.









Durante o cumprimento de um dos mandados, outros dois homens, de 20 e 21 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de munição. As munições pertenciam a um revólver que foi apreendido com um adolescente no dia anterior.





Os investigadores também cumpriram outro mandado de prisão, contra um homem de 29 anos, por regressão de regime, em função de descumprimento das condições da liberdade condicional.





Tentativa de homicídio

De acordo com a Polícia Civil, em 27 de março deste ano, os suspeitos foram até um mirante da cidade e dispararam contra quatro pessoas, acertando uma das vítimas.



Depois, perseguiram de moto outras duas vítimas e efetuaram vários disparos. Porém, nenhuma delas se feriu.





Segundo o delegado responsável, Fábio Lucas Gabrich Cruz e Silva, "o crime de homicídio exige uma resposta rápida das forças policiais, devido à gravidade e à sensação de impotência e insegurança que causa na população. Nesse caso, destacamos a ação conjunta entre as polícias Civil e Militar no cumprimento dos mandados”.





Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional em Nova Serrana e levados ao sistema prisional.