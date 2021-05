Polícia Civil prende dupla por roubar notebooks no Bairro Buritis

Foram recuperados 18 notebooks, e polícia tenta agora identificar os proprietários dos equipamentos (foto: Polícia Civil/ divulgação)

Criminosos identificados

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, nessa segunda-feira (17/5), um homem, de 38 anos, e uma mulher, de 36, no Bairro, Região Leste de Belo Horizonte. Eles são suspeitos de integrar umaque furtava aparelhos eletrônicos. Durante a ação policial, ainda foram recuperados 18Levantamentos apontam que o suspeito, morador do Bairro, na Região Centro-Sul da capital, seria o líder de um grupo criminoso envolvido no furto de notebooks. A mulher, empresária em, Região do Jequitinhonha/Mucuri, por sua vez, seria uma das principais receptadoras.Os suspeitos foram identificados durante investigações sobre arrombamentos e furtos em veículos nos bairros, na Região Oeste de BH.De acordo com as investigações, os criminosos agiamo vidro deestacionados em via pública para furtar notebooks e outros equipamentos que estivessem dentro dos veículos.A prisão da dupla ocorreu após a identificação da empresária, dona de duas lojas especializadas em equipamentos de uma marca norte-americana.Segundo a PCMG, a mulher foi flagrada na capital mineira, onde comprava os produtos furtados, no momento em que uma transação estava sendo efetivada.Por meio de monitoramento dessa suspeita, os policiais civis interceptaram dois veículos, onde estavam diversos notebooks.O delegado regional Rômulo Dias ressalta que a organização criminosa, tanto liderança quanto a parte operacional, já foi identificada.“Conseguimos apurar que houve a prática de, mais ou menos, 5, de janeiro até este mês. Durante as investigações, conseguimos, inclusive, as imagens da atuação dos grupos”, conta.A polícia já iniciou os levantamentos para identificação dosdos notebooks recuperados para a posterior restituição dos bens.As investigações foram conduzidas pela 4ª Delegacia de Polícia Civil Barreiro.