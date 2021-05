Suspeito foge da polícia de motocicleta e 'voa' de escadaria em BH

Avenida Tereza Cristina , local onde o suspeito caiu em fuga da PM (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) homem que caiu com a moto em uma escadaria, após tentar fugir da viatura por ter roubado um carro de aplicativo e duas motocicletas. De acordo com a PM, o rapaz caiu na Avenida Tereza Cristina, Região oeste de Belo Horizonte, e foi levado para o Hospital João XXIII. A Polícia Militar prendeu, na noite dessa última segunda (17/5), umquecom a moto em uma, após tentar fugir da viatura por terumde aplicativo e duas motocicletas. De acordo com a PM, o rapaz caiu na Avenida Tereza Cristina, Região oeste de Belo Horizonte, e foi levado para o Hospital João XXIII.

Ainda segundo o boletim, a vítima foi ameaçada com uma arma de fogo e os homens pediram para ele não correr se não atiravam. O dono do veículo os descreveu como dois homens negros, e um era mais alto.

Segundo a PM, o veículo foi encontrado na Rua Emídio Beruto, no Bairro Cinquentenário, Região Oeste de BH. Logo após, a viatura recebeu uma chamada de que duas motocicletas da marca Honda tinham sido furtadas em frente a uma padaria na Rua Maria Heilbuth Surette, no Bairro Buritis, na mesma região.



Os policiais foram conferir ocorrência e viram que as características dos supeitos eram as mesmas do roubo do veículo de aplicativo.

Os militares rastrearam e encontraram as duas motocicletas na Rua José Basílio, no Bairro Parque São José, onde começou a perseguição. Mesmo com ordens de parada disparadas por luzes da viatura e chamadas sonoras, os motociclistas não pararam, e um deles desviou para a Rua Três Fazendas, no Betânia, enquanto o outro continuou na Emídio Beruto sendo perseguido.



Na fuga, o piloto da moto tentou descer uma escadaria, mas acabou caindo na Avenida Tereza Cristina. A viatura que o perseguia tentou fazer o mesmo caminho, mas ficou agarrada no alto da escada.

O homem que caiu da escadaria tem 18 anos e foi levado para o Hospital João XXIII. Os policiais da viatura que ficou agarrada foram atendidos no Hospital da Polícia Militar e liberados logo em seguida. O outro suspeito fugiu e ainda não foi encontrado. O carro e os pertences do motorista de aplicativo foram recuperados e entregues ao dono.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz