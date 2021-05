Vacina contra gripe pode ser aplicada em farmácia a partir desta sexta (14)

Vacinação contra a gripe em Belo Horizonte que iniciou dia (12/4), será aplicada também em farmácias, iniciando pelas unidades da Drogaria Araújo (foto: Reprodução da internet/Google Maps) vacinação contra a gripe ganha um aliado a partir desta sexta-feira (14/5): idosos acima de 60 anos poderão receber a vacina em unidades da rede de farmácias Drogaria Araújo distribuídas em Minas Gerais. Com baixa adesão do público-alvo até aqui, acontra aganha um aliado a partir desta sexta-feira (14/5): idosos acima de 60 anos poderão receber a vacina em unidades da rede deDrogariadistribuídas em

De acordo com a SES, o objetivo da campanha é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, na população alvo para a vacinação.

Já segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA), até a última quarta (12/5) haviam sido vacinadas cerca de 74 mil pessoas em Belo Horizonte.



A estratégia de aumentar os pontos de vacinação tem como objetivo evitar aglomerações nos centros de saúde, que já estão vacinando contra a COVID-19.

A vacinação dos idosos será realizada em 43 unidades da Drogaria Araújo, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira. Já aos sábados o horário das aplicações será das 8h às 12h. Para a imunização, será distribuída, no local, uma senha por usuário.



Os endereços das farmácias que estarão vacinando estão disponíveis no Os endereços das farmácias que estarão vacinando estão disponíveis no portal da PBH.



Belo Horizonte recebeu, até o momento, cerca de 423 mil doses da vacina contra a gripe e a expectativa é vacinar 90% do público-alvo. A intenção è ampliar a vacinação também para as lojas da rede de farmácia Droga Clara.

De acordo com a Secretária Municipal, nos centros de saúde a vacinação segue em andamento para o atual público que está podendo receber a vacina: crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, puérperas e professores, no horário de rotina das salas de vacinas, com exceção das Unidades 24h e dos locais de vacinação de pessoas com comorbidades.



Já os profissionais da saúde que atuam em hospitais (públicos, filantrópicos e privados), SAMU, centros de saúde e UPAs estão sendo vacinados nas próprias instituições.



Por medida de segurança, pessoas que receberam a vacina contra COVID-19 precisam respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a dose contra a Gripe.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira