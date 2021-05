Presos traficantes suspeitos de extorquir e torturar casal na Grande BH

Com o casal de suspeitos, PM encontrou um carro, armas, munição e diversos aparelhos eletrônicos (foto: PMMG)









Primeiro, os traficantes exigiram do casal o pagamento da arma confiscada pela polícia - aproximadamente, R$ 5,5 mil reais. Eles fizeram um empréstimo e pagaram o valor pedido.





Neste domingo (9/5), no entanto, os suspeitos voltaram a fazer ameaças aos supostos delatores, exigindo deles o pagamento de nova arma.

Tortura

“Os autores foram até a casa do casal e espancaram os dois com coronhadas, chutes, e socos. Também bateram com a cabeça deles na parede. Depois, saíram e disseram que voltariam em cinco minutos. Caso não encontrassem a arma exigida, matariam as vítimas. Por pouco, isso não ocorreu. Os autores de fato voltaram e chegaram a disparar três vezes contra o casal, mas erraram a mira. Só pararam porque alguém avisou que a polícia estava a caminho”, relata o Tenente Hugo Magalhães, comandante da Companhia Tático Móvel do 40° Batalhão da Polícia Militar.





Ainda de acordo com o tenente, na saída, os traficantes avisaram que o casal deveria deixar a residência onde mora com os filhos. Desesperados, a moça e o rapaz foram para a casa de um parente. Acionada por meio de denúncias anônimas, a PM os socorreu e foi atrás dos suspeitos, que estão presos.





Com eles, a polícia encontrou armas, munição, cartões de crédito, diversos aparelhos eletrônicos, além de um carro da marca Audi. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Ribeirão das Neves, no Bairro Savassi.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PM) prendeu um homem de 22 anos e uma mulher de 23 suspeitos dee tentar matar um casal em, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na madrugada desta segunda-feira (10/5), no Bairro Landi.