Fim de semana será de temperatura mais baixa em Minas Gerais

Vista da Praça Sete de Setembro, Região Central de Belo Horizonte. (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) sexta-feira (7/5) será de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas somente em alguns municípios de Minas. O sol aparece apenas na capital e no Triângulo. Esta(7/5) será deparcialmentecom possibilidade desomente em alguns municípios de Minas. O sol aparece apenas na capital e no Triângulo.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Região Sul pode ocorrer chuva no período da noite. Nas demais áreas, o céu fica parcialmente nublado e não há previsão de chover.

No Triângulo Mineiro, a umidade do ar continua em 20% no período de maior aquecimento.

A temperatura mínima registrada em Minas foi no município de Maria da Fé, Região Sul, com 7.8ºC na madrugada, e a máxima prevista no estado é na região Norte, poderá chegar a 34ºC.





Os meteorologistas preveem para o fim de semana a máxima de 25ºC para BH, e no Sul de Minas as chuvas continuam durante sábado e domingo.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen