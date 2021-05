Temperatura começa a subir em Belo Horizonte e pode chegar aos 30ºC

BH terá dia de céu claro com temperaturas mais altas. Vista da Avenida dos Andradas na Região Central. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) céu parcialmente nublado e não há possibilidade de chuvas no estado. A umidade do ar continua baixa com a variação na temperatura máxima das regiões. A quinta-feira (6/5) será deparcialmentee não há possibilidade deno estado. Ado ar continuacom a variação na temperatura máxima das regiões.

A temperatura mínima registrada em Minas foi no município de Monte Verde, na Serra da Mantiqueira, Região Sul, com 7ºC, e a máxima prevista no estado, é na Região do Norte que poderá chegar a 34ºC.

Na região do Triângulo Mineiro os termômetros apontam mais uma queda na umidade do ar, que pode ficar em torno de 20% no período de maior aquecimento.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais