Sete Lagoas teve cinco óbitos por Covid-19 neste fim de semana

Sete Lagoas, Região Central de Minas, está na onda vermelha desde sábado, 1º de maio.



Segundo o último boletim divulgado pela prefeitura, no sábado um homem de 66 anos morreu no Hospital Municipal. No domingo (2/5), dois homens, de 56 e 58 anos, faleceram na Unimed; uma mulher, de 64, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA); e um homem, de 69, no Hospital Nossa Senhora das Graças.



Assim, a cidade chega a 422 óbitos desde o início da pandemia.

Na última quinta-feira (29/04), o Comitê Extraordinário COVID-19 do governo de Minas avançou a microrregião de Sete Lagoas para a onda vermelha do programa Minas Consciente. As normas do decreto começaram a valer em 1° de maio.

Com o avanço da microrregião para a onda vermelha, que prevê a abertura da maior parte das atividades comerciais, de acordo com protocolos sanitários, a prefeitura criou um novo Comitê COVID para deliberar sobre o funcionamento do comércio na cidade e um novo decreto foi publicado na sexta-feira (30/4).

Vacinação em Sete Lagoas

Oitenta e oito pessoas testaram positivo para COVID-19 em Sete lagoas, segundo o último boletim. Seis tiveram resultado negativo e 22 aguardam resultados de exames.

A vacinação contra a COVID-19 será retomada nesta terça-feira (4/5). Será a vez dos idosos de 61 anos receberem a primeira dose da vacina em três locais: quem for a pé, deve ir ao ginásio Dr. Márcio Paulino. Já nos estacionamentos das faculdades Santo Agostinho e Unifemm haverá sistema drive thru.



O horário é das 8h30 às 17h. Os documentos necessários são identidade com foto, cartão do SUS ou CPF e comprovante de endereço em nome do idoso (aqueles que não têm o comprovante devem solicitar junto ao ESF mais próximo de casa).



Idosos acamados ou com dificuldade de locomoção devem solicitar a vacinação em domicílio ligando para o posto de saúde de referência.



A campanha Vacinação Solidária segue na cidade. De forma voluntária, quem se vacina pode doar alimentos que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social neste momento de pandemia.



Quem perdeu o prazo para se vacinar em sua faixa etária deve comparecer em um dos pontos de vacinação da COVID-19.



Até essa sexta-feira (30/4), receberam a primeira dose da vacina em Sete Lagoas 36.790 pessoas, o que corresponde a 15,2% da população.



A segunda dose já foi aplicada em 18.813 pessoas (7,8% da população). Somando-se as duas doses, já foram 55.603 aplicações da vacina.