Briga de casal termina com homem detido e tiro no meio da rua em Nova Lima

(foto: Polícia Militar/Divulgação) detido pela Polícia Militar (PM) depois de se envolver em uma briga com a ex-companheira, de 22, na noite dessa terça-feira (27/4) em Nova Lima, na Grande BH. Durante a confusão, que ocorreu em uma rua do Bairro Balneário Água Limpa, um morador chegou a dar um tiro, que não atingiu ninguém. Ele não foi localizado, mas a polícia apreendeu drogas e munição na casa dele. Um homem de 29 anos foipela(PM) depois de se envolver em uma briga com a ex-companheira, de 22, na noite dessa terça-feira (27/4) em, na Grande BH. Durante a confusão, que ocorreu em uma rua do, um morador chegou a dar um tiro, que não atingiu ninguém. Ele não foi localizado, mas a polícia apreendeu drogas e munição na casa dele.





Os envolvidos deram diferentes versões para a ocorrência, que foi registrada como lesão corporal.









Quando se preparava para voltar para casa, foi surpreendida pelo ex. Armado com uma faca e muito alterado, ele a obrigou a descer do carro dela. Houve uma discussão que terminou com os dois entrando em vias de fato. No meio das agressões, eles acabaram caindo em um buraco ao lado da rua





O homem só se afastou porque a jovem pegou uma pedra. Ele ainda tentou levar a criança do carro, mas não conseguiu. A jovem entrou novamente no veículo e procurou abrigo na casa de um parente, de onde chamou a polícia.





Ela também conta que o ex foi até a casa dela, arrebentou o portão e danificou álbuns objetos. Ele também teria batido a faca no para-brisa do carro do atual namorado da jovem. Com ferimentos na perna direita e na mão esquerda, ela foi levada ao Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Ainda de acordo com a PM, uma testemunha confirmou toda a narrativa da mulher.





O que diz o suspeito





Já detido, o homem contou à polícia que a ex-companheira e o filho, cuja idade não foi registrada, estiveram na casa dele ontem. Momentos após a visita, ele passou pela casa onde eles moram e viu que o menino estava sem banho.





O homem alega que questionou a ex-companheira sobre isso e foi agredido por amigos que estavam na companhia dela. Ele conta que caiu no chão e nega que estivesse com uma faca.





No entanto, os policiais militares relataram na ocorrência que, no momento da abordagem, o homem segurava uma blusa de frio em uma das mãos. Ao revistá-lo, eles descobriram que a peça de roupa ocultava um cabo de faca que estava na mão dele. O objeto foi apreendido. O suspeito disse que estava com dores em um dos pés e um dos ombros, mas dispensou atendimento médico.





Tiro e drogas





Durante o registro da ocorrência, a PM recebeu a denúncia de que, durante a confusão com o casal, algum envolvido havia feito um disparo. Os policiais começaram a apurar e populares identificaram o responsável pelo tiro, que seria morador de uma república. O disparo não foi direcionado a ninguém e nem se sabe o motivo.





Chegando ao imóvel, os policiais tiveram a entrada autorizada e foram até o quarto do suspeito, onde apreenderam duas porções de maconha e uma munição calibre 32 intacta. Na parte interna da casa ainda havia um pé de maconha. Todo o material foi apreendido pela polícia, mas o suspeito não foi encontrado.





A ocorrência foi registrada na Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Santa Luzia, também na Grande BH.