Churrasqueiro é morto com facada no peito no Barreiro, em BH

Churrasqueiro foi esfaqueado no peito na Rua Lins, Bairro Itaipu, Região do Barreiro (foto: Google Maps) esfaqueado na noite dessa terça-feira (27/4) no Bairro Itaipu, Região do Barreiro. O suspeito do assassinato é o concunhado da vítima, de 21. Um homem de 24 anos morreuna noite dessa terça-feira (27/4) no Bairro Itaipu, Região do Barreiro. O suspeito do assassinato é o concunhado da vítima, de 21.









Conforme os relatos, Brendo alegou que Walisson estava falando mal dele. Indignado, teria dito que, se a difamação continuasse, “pegaria” o churrasqueiro, e foi embora.





Ao terminar o expediente, a vítima decidiu passar na casa do suspeito para tirar satisfação. Brendo o recebeu armado com uma faca e os dois partiram para as vias de fato.



Durante a briga, Walisson acabou esfaqueado no peito. De acordo com a PM, ele chegou a ser atendido no Hospital Regional de Ibirité, Região Metropolitana de Belo Horizonte, mas não sobreviveu.





Os militares procuram Brendo, que fugiu do local do crime no sentido Vila Itaipu. O homicídio será investigado pela Central de Flagrantes do Barreiro (Ceflan 3)