Arquidiocese de Uberaba perde seu terceiro pároco para a COVID-19

O padre Jaime Ribeiro da Silva era pároco da Paróquia Santa Maria dos Anjos, em Delta, cidade a cerca de 30 km de Uberaba (foto: Arquidiocese de Uberaba/Divulgação)

“Que Deus acolha esse nosso irmão na fé em seu Reino, e que Maria nos cubra com seu manto sagrado, e conceda a todos nós, seus familiares e amigos, o conforto espiritual, que vem da nossa fé na ressurreição dos mortos”, diz a nota.

Em 10 de março, também vítima da COVID-19, morreu o padre Carlos Alexandre de Souza, de 44 anos, em hospital de São Paulo. E 20 dias depois, faleceu o padre Selmo Donizetti Mazetto , de 56 anos, no Hospital São Domingos.

A Arquidiocese de Uberaba conta com 64 paróquias distribuídas em 20 municípios do Triângulo e Alto Paranaíba, as quais contam com cerca de 80 padres.



Uberaba chega a quase 700 óbitos por COVID

Segundo último boletim epidemiológico, divulgado pela prefeitura de Uberaba na noite desta sexta-feira (23/4), desde o início da pandemia já foram contabilizados no município 22.760 casos positivos da COVID-19. Desses, 698 pessoas morreram e 18.179 se recuperaram.

No que diz respeito à ocupação dos leitos UTI/COVID da cidade, dos 103 disponíveis, 85 estão ocupados – dos 60 existentes na rede pública, 48 estão com pacientes; dos 43 da rede privada, há 37 pacientes em estado grave.





Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria/COVID, de 205 disponíveis, 152 estão ocupados: dos 142 da rede pública, há 116 pacientes, e dos 63 da rede privada, há 36 pacientes.





O terceiro pároco dademorreu nessa sexta-feira (23/4), vítima dae suas complicações.Padre Jaime Ribeiro da Silva, de 57 anos, que erada Paróquia Santa Maria dos Anjos, em Delta, cidade a cerca de 30 km de Uberaba, havia sidono último fim de semana, no Hospital São Domingos após apresentar queda na saturação.