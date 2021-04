Patrulheiros resgatam mulher que tentava suicídio em viaduto

Patrulheiros levaram mulher para o posto da PMRv para poder acalmá-la, antes de ela ser encaminhada para um serviço de psicologia (foto: PMRv/Divulgação)

A ação de patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) impediu, na noite dessa quarta-feira (14/4), que uma mulher se suicidasse saltando do Viaduto Agostinho Patrus, que dá acesso à rodovia MG-10, estrada para Lagoa Santa, à Cidade Administrativa.

Os militares faziam o patrulhamento da rodovia, quando tiveram a atenção despertada por usuários da via, que alertaram sobre o fato de uma mulher que ameaçava saltar do viaduto.

Foram para o local imediatamente. No relato feito por eles, a mulher se mostrava nervosa e chorando muito e dizia, a todo instante, para não se aproximarem, pois iria saltar e que queria acabar com sua vida, pulando do viaduto.

Os patrulheiros começaram a dialogar com a mulher e conseguiram distraí-la e contê-la. Depois de aclamada, ela foi levada para o posto da PMRv, antes de ser encaminhada para um serviço especializado de psicologia, encaminhada pelo Samu.