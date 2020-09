Vídeo: Bombeiros de Uberaba salvam tentante de suicídio

Bombeiros de Uberaba salvam tentante de suicídio



Saiba mais:https://t.co/tEop1ccFW8 pic.twitter.com/uUlb7POaHv — Estado de Minas (@em_com) September 23, 2020 suicídio. Vídeo mostrou a ação rápida e eficiente dos bombeiros e, em seguida, um acolhimento carinhoso recebido pelo homem em sofrimento mental. Em viaduto ao lado da Igreja da Medalha, em Uberaba, equipe do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) salvou na tarde desta quarta-feira (23) um tentante de. Vídeo mostrou a ação rápida e eficiente dos bombeiros e, em seguida, um acolhimento carinhoso recebido pelo homem em sofrimento mental.

“A parlamentação não funcionou e foi necessária a intervenção tática, ou seja, no momento exato foi feita a abordagem física do tentante. Perceba no vídeo acolhimento dado à vítima pelos socorristas”, disse o tenente coronel Anderson Passos, comandante do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM).

Passos também informou que as tentativas de suicídio são recorrentes no viaduto ao lado da Igreja da Medalha. “Pelo menos uma vez ao mês, somos acionados neste local. E todo mês, em Uberaba, salvamos, em média, três tentantes de suicídio”, contou.





Setembro Amarelo

Neste mês, em todo Brasil, é realizada a campanha Setembro Amarelo como forma de promover a conscientização em relação à prevenção ao suicídio.

Para o comandante do 8º BBM, Anderson Passos, o suicídio é um grande tabu na sociedade ocidental, embora provavelmente todos nós já tenhamos pensado nisto em alguma vez. “Na minha perspectiva, o posto-chave é identificar em nós mesmos, e naqueles que nos cercam, o momento em que um mero pensamento evolui para ideação e desta para a fase de planejamento. Melancolia difusa, ansiedade e nostalgia profunda são alguns dentre os vários sinais de tendências suicidas. Ao tentante, deve dar acolhimento e orientação. O que o tentante busca é o alívio para o seu sofrimento. Isto pode estar associado a fatores biológicos, ambientais ou uma soma destes. Então, o tentante deve sempre receber ajuda, orientação, apoio. Há serviços públicos telefônicos, por exemplo, para que a pessoa ligue e possa desabafar. Em caso de emergências, ligue 193”, declarou.

Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), são registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo.