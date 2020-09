Polícia Militar impede tentativa de suicídio em Mateus Leme, na RMBH

(foto: PMMG/Divulgação)

No início desta manhã de sábado, por volta das 6h20, uma guarnição da Polícia Militar atendeu a uma ocorrência de tentativa de suicídio em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Chegando ao local, a guarnição se deparou com um homem (cuja identidade foi preservada) com uma faca no pescoço. Assim que viu a viatura, a vítima molhou o corpo com álcool e ficou com uma caixa de fósforo entre as pernas, pronto para riscar e atear fogo ao próprio corpo.“Nós tomamos posição, um de cada lado. Ele falou pra a gente não chegar perto. Ficamos conversando com ele por uns 30 minutos, até que chegou uma pessoa. Quando a vítima se distraiu, a gente tentou tirar a faca dela. Como o homem resistiu, o Cabo Leonardo precisou aplicar um golpe para evitar o pior”, explicou o Soldado Barreto.O homem ja tinha sido internado em um centro de recuperação para dependentes químicos (Crasi Previ) do município e foi deixado aos cuidados de um conhecido.