Fartura de maconha e cocaína nas apreensões desta sexta-feira

(foto: Polícia Militar/Divulgação)

Em quatro flagrantes nesta sexta-feira, em Belo Horizonte, a Polícia Militar conseguiusetee apreender 124 quilos de, 317 pinos dee sete balanças de precisão.A maior apreensão aconteceu na Rua Videira, 125, Bairro Vila Clóris, na Região da Pampulha, numa operação conjunta entre GER 24895, GER Comando 28824, GER 28821, AE 9ª Cia Independente PE e PO 28657 da 158ª CIA, resultou na prisão de um suspeito e apreensão de 100 quilos de maconha, além de três balanças e doisNo Bairro, depois de avistarem um homem em atitude suspeita, militares comandados pelo tenente Bohrer passaram a vigiá-lo. Repararam que ele entrava de mãos vazias em uma casa e saía com sacolas, constantemente.Ao abordar o suspeito, os policiais descobriam, dentro da residência, 317 pinos de cocaína.No Bairro Paulo VI, militares do 16° BPM, após receberem informações de moradores, prenderam dois suspeitos. Com eles, 12 barras de maconha, uma barra de, cocaína e duas balanças de precisão.No Bairro, equipes do sargento Francis e sargento Marilton tomaram conhecimento da chegada de um carregamento de drogas.Depois de detectarem o endereço onde a entrega seria feita, ele foram até o local. Na casa havia dois homens e, depois de uma revista, foram encontradas 12 barras de maconha, uma barra de skank, 22 porções de maconha, uma porção de cocaína e duas balanças de precisão. Um veículo também foi apreendido.