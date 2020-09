Polícia Militar leva espiritualidade para trabalho com famílias em conflito

Várias reuniões foram feitas com líderes de diversas correntes religiosas para definição de como se daria a nova parceria (foto: Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais)

A presença das policiais femininas nas viaturas de PPVD é um dos diferenciais para o encaminhamento de cada caso e uma escuta ativa das famílias

Em maio e junho, houve um aumento de quase 10% no número de ocorrências de violência doméstica em 15 cidades daatendidas pela 76ª Companhia da Polícia Militar. O período coincide com o de maior isolamento social na área, devido à. Só em Muriaé, sede da Cia, foram registrados 739 boletins de ocorrência com essa tipificação criminal.Devido ao avanço de casos e no intuito de prestar atendimento mais humanizado às, o comando do 47º Batalhão da PM (BPM) firmou parceria com várias correntes, para um acompanhamento de longo prazo junto às famílias.Com o passar dos meses, durante a quarentena, segundo o comandante da 76ª Cia da PM, tenente Reinaldo Felippe Laviola, os policiais começaram a perceber o aumento significativo dos casos dedoméstica, na região.“Assim surgiu o projeto, juntamente com a visão do novo comandante do 47º Batalhão, coronel Márcio Roberto de Sousa, para quem a espiritualidade é uma das dimensões do ser humano, que não pode ser negligenciada e não está ligada, diretamente, à questão religiosa”, afirma.Iankee Berget, da Igreja Metodista Wesleyana, explica a filosofia do projeto, inovador na PM: “Os líderes espirituais e a estrutura das igrejas vêm, não com o intuito de formar novos fiéis, não queremos pregar a nossa fé. Independentemente de qual religião preste apoio àquela família, por já trabalharmos com situações adversas semelhantes, temos condição de ajudar, direcionando aquelas pessoas com um bom testemunho”.A Igreja, por exemplo, tem entre seus fiéis terapeutas familiares, psicólogos e psicanalistas que já se dispuseram a integrar o time que fará esse acompanhamento, quando alguma família for direcionada.“É uma parceria muito séria e sábia. Foram desenvolvidos relatórios, para mantermos diálogo aberto e darmos retorno à PM sobre em que ponto está o trabalho e em que situação se encontram as pessoas encaminhadas, até mesmo, para que sejam providenciados outros direcionamentos”, completa o pastor.A ideia do comando do 47º BPM é extrapolar a atuação da polícia para além das medidas legais de afastamento edo agressor. “Queremos fazer uma escuta ativa, atenciosa, sermos a polícia comunitária”, complementa o tenente.Para isso, foi montado um esquema especial de atendimento a essas ocorrências. No primeiro momento, a viatura de plantão atende ao chamado, mas há uma segunda visita, feita, especificamente, pela Patrulha de Prevenção à Violência(PPVD), na qual está sempre empenhada uma mulher.“Essa policial é designada para se aproximar da vítima, passado o calor do problema, para verificar como está aquela, os filhos, se houve reincidência, quais as outras questões envolvidas como desemprego, alcoolismo, dependência química. É ela que vai oferecer esse acompanhamento, e ele só ocorre se houver manifestação de vontade por parte dos envolvidos”, finaliza Laviola.