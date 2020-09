Armas apreendidas do tráfico são destruídas por Polícia Civil e Exército

As armas foram esmagadas por uma prensa, e os destroços encaminhados para a indústria siderúrgica transformar em ferro derretido (foto: Divulgação/ Polícia Civil) armas de fogo apreendidas a partir de inquéritos policiais relacionados ao tráfico de drogas foram destruídas nesta sexta-feira (11), pela Polícia Civil de Minas Gerais. Um total de 435de fogo apreendidas a partir de inquéritos policiais relacionados aoforam destruídas nesta sexta-feira (11), pelade Minas Gerais.









As armas estavam acauteladas no Cartório do Denarc havia mais 10 anos, aguardando autorização da Justiça para destruição. Essa autorização veio na véspera.





A destruição das armas é feita numa prensa hidráulica. Depois desse processo, em que elas são esmagadas pela prensa, são colocadas numa esteira que leva a uma serra, quando são despedaçadas.





Depois disso, o que resta é repassado ao Exército, que encaminha os destroços para a indústria siderúrgica derreter e o material ser transformado em ferro.