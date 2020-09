Homem é preso suspeito de estuprar enteada durante oito anos em Poços de Caldas

Homem suspeito de estuprar enteada confessou o crime (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Umde 36 anos foiem, no Sul de Minas, suspeito dea enteada de 14 anos. Osteriam acontecido desde que a menor tinha apenas seis anos. O suspeitoo crime e pode pegar pena de 15 anos de

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da vítima procurou a delegacia depois que ficou sabendo do caso. “A mulher chegou dizendo que a filha vem sendo estuprada desde os seis anos de idade, quando ela e o suspeito começaram o relacionamento. Mas, em março deste ano, tomou conhecimento dos abusos e se afastou do marido”, explica o delegado, Hernanni Perez Vaz.

O mandado de prisão foi cumprido nessa quinta-feira (10). “Nossa equipe de investigadores realizou diligências pelos locais que o acusado costumava frequentar. Quando o encontramos, o levamos para o interrogatório. Ele acabou confessando a prática dos abusos sexuais da mesma forma como noticiado pela menor”, afirma.

O homem foi detido e encaminhado ao Presídio de Poços de Caldas. Ainda segundo a polícia, ele está à disposição da Justiça e se for condenado, pode pegar pena de 15 anos de prisão.