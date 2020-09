O corpo do médico foi localizado em área de difícil acesso (foto: 8º BBM/Divulgação)

"Vistoriamos nos dias anteriores até 4 quilômetros abaixo, sendo que os militares envolvidos precisaram de cordas. Em alguns pontos deste trecho, a correnteza estava forte a ponto de trazer risco de vida aos bombeiros. Como não achamos nos pontos habituais, voltamos, entrando nas 'locas', também com grande risco à equipe", contou. De acordo com o comandante do 8º BBM, o tenente-coronel Anderson Passos, Arthur foi encontrado em local de difícil acesso, preso embaixo de pedras, a aproximadamente 80 metros abaixo do local do acidente e a cerca de 2 metros de profundidade.





Corpo de médico de Uberlândia é localizado após cinco dias de buscas



Após os trabalhos do 8º BBM, a perícia técnica da Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML), de Uberaba, foram acionados para os próximos procedimentos.





Ocorrências simultâneas

Na tarde da última segunda-feira (07), na parte de baixo da Cachoeira da Fumaça equipe de resgate do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) iniciava atendimento a uma mulher, de 51 anos, que havia sofrido queda e quebrado o braço, quando foi avisada por populares que o médico havia submergido nas águas de uma piscina natural.



Segundo informações dos bombeiros, a provável causa do afogamento foi a forte correnteza naquela área, que pode empurrar pessoas que estiverem nadando para baixo das pedras, no leito do rio.





Depois de, equipe de mergulho do 8º Batalhão deMilitar (BBM) localizou na manhã desta sexta-feira (11) o corpo doArthur Reis Alves Pereira, de 31 anos, de, que havia se afogado no momento que nadava com amigos em piscina natural, na parte de baixo da, no Rio Claro, em Nova Ponte (MG), Triângulo Mineiro.