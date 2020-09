Polícia prende fazendeiro suspeito de aliciar e estuprar adolescentes em Pains

O suspeito é um fazendeiro conhecido em Pains, município da Região Centro-Oeste (foto: Reprodução/ Internet) PCMG) prendeu, na manhã desta sexta-feira (11), um homem, de 57 anos, investigado por aliciar e estuprar adolescentes em Pains, na Região Centro-Oeste do estado. Segundo a polícia, o suspeito é um fazendeiro conhecido no município. Até o momento, três vítimas já foram identificadas. A Polícia Civil de Minas Gerais () prendeu, na manhã desta sexta-feira (11), um homem, de 57 anos, investigado poradolescentes em, na Região Centro-Oeste do estado. Segundo a polícia, o suspeito é um fazendeiro conhecido no município. Até o momento, trêsjá foram identificadas.









De acordo com a PC, o suspeito se aproveitava do bom convívio social e do fato de possuir fazendas na região para aliciar adolescentes para a prática sexual em sua casa.





Prisão





A polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na residência do suspeito. Foram arrecadadas mais provas, que possibilitaram o pedido de prisão preventiva e o respectivo cumprimento da ordem judicial.





Segundo Patrick Carvalho, delegado responsável pelas investigações, o suspeito foi conduzido à delegacia e, após a conclusão dos trabalhos, encaminhado ao Sistema Prisional, onde se encontra à disposição da Justiça.





“Ele responderá pelo crime de estupro, previsto no artigo 213 do Código Penal e estupro de vulnerável, artigo 217-A”, pontuou o delegado.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz