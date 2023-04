Monge budista vem a BH para evento de espiritualidade

Encontros vão de retiros a workshops (foto: Divulgação/Nangten Menlang International)

De maneira inédita em Belo Horizonte, o evento "Tulku Lobsang Rinpoche – Tour Brasil 2023 – Uma jornada ao encontro da sua verdadeira natureza” traz o mestre budista Tulku Lobsang Rinpoche à capital mineira para compartilhar seus conhecimentos com alunos brasileiros e pessoas que tem apreço pela filosofia tibetana.

As instalações do Instituto Padre Machado (dias 03, 08, 09 e 13);

O Espaço Terra Tibet (dias 04, 08 e 09);

O Hotel Radisson Blu (dias 10 e 11);

O Tauá Hotel, em Caeté, na região metropolitana de BH (dia 04).

A turnê vai dos dias 3 a 13 de maio e ocorre em quatro locais diferentes da capital e Grande BH. São eles:

Os ensinamentos do monge, que é fundador e diretor da Nangten Menlang, uma "Escola de Medicina Interior”, tem alicerce nos ancestrais conhecimentos tântricos que constituem a base do budismo e na medicina e astrologia tibetana.

“Em relação ao evento, é a visita de um mestre precioso da via tantrayana. Ele é uma pessoa bastante conhecida na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, no Canadá e regiões para onde viaja. Ele já veio ao Brasil algumas vezes. A última visita dele foi há 8 anos. Essa é uma grande oportunidade para todos nós, brasileiros, primeiro porque ele tem vários alunos aqui”, disse Janaína Araújo, organizadora do Tour Brasil com Tulku Lobsang Rinpoche, professora e formadora de professores dos métodos Yoga Tibetano Lu Jong e Tog Chöd.

Serão oferecidas pelo mestre budista práticas relacionadas ao movimento, métodos terapêuticos e atividades de meditação. As inscrições e a programação completa da turnê de Tulku Lobsang Rinpoche por Belo Horizonte podem ser acessadas aqui.

“Nós vamos ter palestras, dois workshops, consultas, retiros e atendimentos em medicina tibetana ao longo de 11 dias e 10 eventos”, completa Janaína.