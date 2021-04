Dupla é detida e PM apreende drogas e até carabina em Betim

Material apreendido durante a operação nessa quinta-feira (15/4) (foto: Polícia Militar/Divulgação)







Dois homens foram presos por suspeita de tráfico de drogas na noite dessa quarta-feira (14/4) no Bairro Novo Horizonte, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles foram flagrados durante uma operação da Polícia Militar (PM) desencadeada após denúncias sobre o crime na região.





De acordo com a PM, por volta das 22h15, eles viram quando um dos suspeitos, de 32 anos, recebeu uma mochila do outro, que estava na direção de um Honda Civic prata. Ao perceber a aproximação da polícia, o mais novo começou a andar rápido e entrou em uma casa, sendo seguido pelos militares.





LEIA MAIS 20:23 - 14/04/2021 Polícia prende quadrilha de ladrões de gado que atuava em Minas Gerais

19:10 - 14/04/2021 Pai estuprava filha adolescente e a obrigava a dizer que era sua namorada

18:42 - 14/04/2021 Jovem que estava desaparecida foi esquartejada em cidade do Norte de Minas



Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado. O homem de 32 anos ainda disse à polícia que aquela era a casa dele e pediu que a esposa abrisse o portão para confirmar. Foi nesse momento que os militares avistaram a mochila novamente. À polícia, ele negou que o motorista tivesse entregado algo a ele e disse que não estava com nenhuma mochila. O homem no carro também negou ter repassado o objeto a ele.Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado. O homem de 32 anos ainda disse à polícia que aquela era a casa dele e pediu que a esposa abrisse o portão para confirmar. Foi nesse momento que os militares avistaram a mochila novamente.





Dentro da bolsa, eles apreenderam uma barra de maconha e o crachá de um hospital de Belo Horizonte com a identificação do suspeito que estava no carro.





Os policiais, então, ampliaram a busca para os cômodos da residência. Assim, dentro do banheiro, outra barra de maconha foi apreendida. No quarto do casal, além de outra barra da mesma droga, foi recolhida uma carabina calibre 44 com 20 munições, e um revólver calibre 38 com mais 27 munições do mesmo calibre.





A PM diz que também foram apreendidos materiais para embalar as drogas, balança de precisão, caixas de Lidostesim (um anestésico), um celular e R$ 460 em dinheiro.





Os policiais disseram que a esposa do suspeito gravou a ação pelo celular. Inicialmente, o homem disse que era usuário de drogas.





Também abordado, o outro suspeito disse que é paraplégico e conduzia um carro adaptado. Ele contou que a cadeira de rodas estava na casa dele, no Bairro Cabana do Pai Tomás, Região Oeste de BH. No imóvel, foram apreendidas mais porções de maconha e uma balança de precisão.





Ainda de acordo com a PM, os dois homens têm várias passagens pela polícia. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Plantão de Betim.