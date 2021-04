Polícia prende quadrilha de ladrões de gado que atuava em Minas Gerais

Quadrilha agia em praticamente em todo o estado de Minas Gerais (foto: PCMG/Divulgação)

Mais umaespecializada emfoi desarticulada pela Polícia Civil, dentro da Operação, desencadeada pela Delegacia de Furtos e Roubos e da Agência de Inteligência Policial, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de Curvelo, na Região Central.



A quadrilha também furtava caminhões e tratores. Cinco pessoas foram presas.

Segundo informações dos policiais, o grupo criminoso agia em diferentes cidades do estado, sendo noonde foram registrados quatro roubos a propriedades rurais, em Capim Branco, Abaeté, Nova Serrana e Esmeraldas.

Os ladrões agiam sempre com muita violência contra as vítimas, que eram mantidas reféns por um longo período, além de sofrerem ameaças de morte.

Foi identificado, ainda, que Vespasiano e cidades nas imediações eram usadas para esconder o produto roubado.



Em janeiro, a Delegacia Regional de Curvelo já havia localizado e apreendido em Ribeirão das Neves cerca de 90 cabeças de bovinos e equinos roubados, além de um veículo e outros objetos subtraídos pela organização criminosa.

Os animais e materiais recuperados já foram restituídos às vítimas.

Forma de atuação

Um dos integrantes da organização criminosa morava em Curvelo, e trabalhava em fazendas da região. Ele era o responsável pela coleta de informações e por levantar os locais escolhidos como alvo da quadrilha.



O acesso aos dados era facilitado, já que esse homem mantinha um estreito relacionamento com as vítimas.



As informações eram repassadas aos demais membros do grupo, enraizado na Região Metropolitana, a assim partiam para executar os roubos.